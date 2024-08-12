Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı

ABD'de resesyon endişelerinin azalması sonrasında bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin küresel ekonomik aktivitenin gidişatına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Resesyon endişelerinin abartıldığına dair artan beklentilerle küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanma haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağına yerleşti.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık da yüzde 3 artmasının beklendiğini dile getiren analistler, piyasalarda enflasyon verisinden kaynaklı dalgalanmaların yaşanabileceğini kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun, güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde bankanın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini ifade etti.

Fed'in eylüldeki toplantısından önce ellerinde daha fazla verinin olacağını aktaran Collins, bunun önüne geçmek istemediğini kaydetti. Ayrıca Collins, ekonominin sağlam iş gücü piyasasını koruması gerektiğini düşündüğü bir hızla büyüdüğünü belirtti.

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 3,93 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen üstünde 103,2 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 2 bin 433 dolar seviyelerinde, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 yükselişle 79,5 dolar seviyelerinde seyrediyor.

New Yok borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar ve ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının düşüş kaydetmesinin piyasalardaki resesyon endişelerinin hafifletmesiyle cuma gününü yükselişle tamamladı.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yaşanan satış baskısının ardından başlayan toparlanma eğilimiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Analistler, bölgede özellikle Almanya başta olmak üzere ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini ve ECB'nin gelecek ay faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakıldığını, yıl sonuna kadar da 6 kez faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 2,25 seviyelerine çekebileceğini kaydetti.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Almanya'da temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,3, yıllık yüzde 2,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, haftaya yükselişle başladı.

Asya tarafında da New York borsasında cuma günü öne çıkan alış ağırlıklı seyrin haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarına taşındığı görülürken, bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

Dolar/yen paritesi, bugün yüzde 0,2 artışla 147,2 seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil piyasasındaki yükselişten kaynaklanan potansiyel risk konusunda uyarmasının ardından Çin'in 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artarak yüzde 2,25'e yükseldi.

Banka, tahvillere dayalı yönetim ürünlerinin faiz oranı riskine maruz kalabileceğini belirtti.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Japonya borsasında ise bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,2 artışla 33,5650'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 azalışla 33,5490 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, haziran ayı işsizlik oranı

18.00 ABD, temmuz ayı tüketici enflasyon beklentisi

21.00 ABD, temmuz ayı federal bütçe dengesi