Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,76 puan ve yüzde 0,73 artışla 9.980,15 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile spor, tek gerileyen yüzde 2,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de resesyon endişelerinin azalmasıyla küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanmanın haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.