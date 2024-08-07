Japonya’nın döviz rezervleri son 4 aydır düşüyor

Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri, Temmuz'da üst üste dördüncü ayında da düşüş gösterdi ve yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geldi.



Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri bir ayda 12,4 milyar dolar daha azaldı. Böylece bir önceki ay 1 trilyon 231,5 milyar dolar olan rezervler 1 trilyon 219,1 milyar dolara indi.

Bu seviyesinin altı en son 2022 yılı Kasım ayında 1,195 trilyon dolarla görülmüştü. Nisan ayında görülen zirveden bu yana son 4 ayda düşüş 72 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin menkul kıymetleri 1 trilyon 86,5 milyar dolardan 1 trilyon 69,8 milyar dolara geriledi. Aynı ayda altın rezervleri 63,4 milyar dolardan 66,0 milyar dolara çıktı.

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.