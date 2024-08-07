API petrol stoklarında 5 haftalık düşüş sonlandı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'deki ham petrol stoklarının üst üste beş haftada yaşanan yaklaşık 24 milyon varil düşüşün ardından, geride kalan haftada sınırlı da olsa artış gösterdiğini açıkladı.

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki 4,5 milyon varil gerileyen petrol stokları, 2 Ağustos ile sona eren hafta 108 bin varil yukarı geldi. Piyasa beklentisi 850 bin varil artış olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 375,8 milyon varile ulaştı.

API benzin stokları iki haftalık gerilemenin ardından yeniden artışa geçti. Bir önceki hafta 1,9 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 3,31 milyon varil yukarı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da iki haftalık düşüş sonlandı ve yeniden artışa dönüldü. Önceki hafta 322 bin varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 1,22 milyon varil artış gösterdi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %7 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında dört haftalık düşüş sonlandı ve yaklaşık üç ayın en yüksek artışı yaşandı. Bir önceki hafta 929 bin varil gerileyen Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,07 milyon varil arttı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 3,4 milyon varil azalan petrol stoklarının, 2 Ağustos ile sona eren haftada 0,5 milyon varil daha azalacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,3 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 0,5 milyon varil artış olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %90,1 seviyesinden %90,8'e çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.