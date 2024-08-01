Japonya döviz müdahalesini doğruladı

Japonya Maliye Bakanlığı'nın resmi verilerine göre Japon yetkililer Temmuz ayında yeni desteklemek için 5.53 trilyon yen ya da 36,8 milyar dolar harcadı.

Japonya Maliye Bakanlığı 27-29 Temmuz tarihleri arasındaki döneme ilişkin rakamları açıkladı. Bu miktar kabaca beklentiler doğrultusunda gerçekleşti ve Japon yetkililerin aşırı oynak döviz hareketlerine karşı devreye gireceklerine dair tekrarlanan uyarılarının ardından geldi.

Japonya'nın döviz piyasasına son müdahalesi, yenin ABD doları karşısında 38 yılın en düşük seviyesine gerilemesinden kısa bir süre sonra geldi.

Mayıs ayı sonlarında Japon hükümeti, Ekim 2022'den bu yana ülkenin ilk döviz müdahalesini onaylamıştı.