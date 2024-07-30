Buffett BofA’daki hisselerini azaltmaya devam etti

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway,Bank of America Corp hisselerini elinden çıkarmaya devam etti.

Son 3 aydır BofA hisselerini elden çıkardığını açıklayan Berkshire Hathaway, BofA yatırımını toplamda 3 milyar dolardan fazla azalttı.

BofA'ya 2011 yılında yatırım yapmaya başlayan ve uzun süredir en büyük hissedarı olan Bershire Hataway, 25 Temmuz'dan 29 Temmuz'a kadar 767 milyon dolarlık hisse sattı. Bu satışlar Berkshire'ın hisselerini toplamda %6,9 oranında azalttı.

Satışlara rağmen Berkshire'ın elinde, Pazartesi günkü kapanış fiyatıyla 39,5 milyar dolar değerinde yaklaşık 962 milyon hisse bulunuyor.