Yellen’dan manipülasyon suçlamalarına yalanlama

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonomist Nouriel Roubini'nin, bakanlığının Hazine tahvillerinin ihracını ekonomi genelinde reel borçlanma maliyetlerini düşürecek şekilde manipüle ettiği yönündeki suçlamasını kesin bir dille reddetti.

Bloomberg News'e verdiği mülakatta Yellen, Roubini'nin Salı günü yayınlanan bir makalede ortaya koyduğu argümanın finansal koşulları hafifletmeyi amaçlayan bir strateji önerdiğini belirtti. Yellen, Böyle bir strateji olmadığı konusunda sizi yüzde 100 temin edebilirim. Biz asla ve asla böyle bir şeyi tartışmadık" dedi.

Makale, son zamanlarda bazı Cumhuriyetçi politikacıların Yellen'a yönelttiği saldırıların tekrarı niteliğindeydi. Makale, Hazine'nin Kasım ayında uzun vadeli tahvil ihracını azaltarak bunun yerine daha çok kısa vadeli tahvillere yöneldiğini vurguluyordu. Yellen'a karşı olan tezler bu hamlenin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmek ve Kasım seçimleri öncesinde ekonomiye yardımcı olmak için yapıldığını savunuyorlar.

Bu argüman tahvil satıcıları ve stratejistler arasında ilgi görmedi ve borç ihracını denetleyen Hazine yetkilisi Joshua Frost, bu ay bakanlığın eylemlerinin piyasa katılımcılarının beklentileri kapsamında olduğunu vurguladı.