Güçlenen Japon yeni Nikkei endeksini geriletti

Japon yeninin ABD doları karşısında hafta başından bu yana güçlenmeye devam etmesi, Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi'nin 5 haftanın en düşük seviyesine inmesine yol açtı.

Nikkei 225, sabah seansını %2,53 düşüşle 38.165,19'da tamamladı. Endes seans içinde 37.959,07 puan ile 17 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviyesine indi.

Topix endeksi de %2,16 düşüşle 2.732,83'e geriledi.

Daiwa Securities'in baş stratejisti Yugo Tsuboi, "Piyasa, yenin dolar ve diğer önemli para birimleri karşısındaki kazancına temkinli yaklaştı. Bu da yatırımcı duyarlılığına zarar verdi. ABD'nin ekonomik yavaşlamasına ilişkin endişeler Wall Street'i gece boyunca aşağı çekmiş gibi görünüyor" dedi.

Alphabet ve Tesla'nın yatırımcıları tatmin etmeyen çeyrek dönem mali sonuçlarının etkisilme S&P 500 ve Nasdaq son birkaç haftanın en düşük seviyesinden kapandılar.

S&P 500 yüzde 2,31 ve Nasdaq Bileşik E(Ndeksi yüzde 3,54 düştü. Dow Jones Sanayi Endeksi'nde kayıp yüzde 1,25 olarak gerçekleşti.