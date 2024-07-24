Spot Ether ETF’lerinde 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleşti

Doğrudan Ether'e yatırım yapan ilk ABD ETF'leri güçlü çıkışlar yaptı ve bazıları açılış seansları için nispeten yüksek işlem hacimleri gördü.

Dokuz borsa yatırım fonu arasında 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleşti.

Bu rakam Ocak ayında spot-Bitcoin ETF'lerinin lansmanı sırasında işlem gören 4,6 milyar dolardan çok uzak olsa da, ilk gün ETF'leri için hala güçlü bir başlangıç.

Fonların birçoğu günü tüm zamanların en çok işlem gören 50 ABD ETF'si arasında tamamlıyor.

Bloomberg Intelligence'a göre BlackRock'ın iShares Ethereum Trust ETF'si (ticker ETHA) 248 milyon dolarlık hissenin el değiştirdiğini gördü ve şimdiye kadarki en yüksek ilk gün işlem değerlerinden birine ulaştı.

Grayscale'in ETF'ye dönüşen Ethereum Trust'ı 458 milyon dolar civarında işlem görerek şimdiye kadarki en iyi 25 arasında yer aldı. Bu arada kripto yerlisi Bitwise Asset Management Inc. firmasının (ETHW) bir ürünü de 94 milyon doları aşan cirosuyla sağlam bir talep gördü. Roundhill Financial Araştırma ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Drew Walsh, "Ether ETF'leri ve Bitcoin ETF'leri için benzer bir kitle var. Bu, kripto yerlisi bir kitle değil. Varlık sınıfında yeni olan ve kripto paralara maruz kalmak isteyen insanlar" dedi.