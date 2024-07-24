API petrol stoklarındaki düşüş 19,4 milyon varile ulaştı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'deki ham petrol stoklarının üst üste dördüncü haftasında da piyasanın artış beklentilerinin aksine geriledi; Söz konusu dönemde düşüş 19,4 milyon varile ulaştı.

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki üç haftada sırasıyla 9,2 milyon varil, 1,9 milyon varil ve 4,44 milyon varil gerileyen petrol stokları, 19 Temmuz ile sona eren hafta 3,9 milyon varil daha aşağı geldi. Piyasalarda beklenti 700 bin varil artış olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 374,4 milyon varille 2022 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayında görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

API, benzin stokları bir haftalık aranın ardından yeniden düşüşe geçti. Bir önceki hafta 365 bin varil artan stoklar, 2,8 bin varil aşağı geldi. EIA verilerine göre, bu düşüşe rağmen geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın çok az üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları iki haftalık artışın ardından yeniden düşüşe döndü. Önceki hafta 4,92 milyon varil yükselen stoklar, geçen hafta 1,5 milyon varil düşüş gösterdi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %7 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında düşüş üçüncü haftasında da devam etti. Bir önceki hafta 746 bin varil aşağı gelin Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,6 milyon varil daha azaldı.

ABD Enerji Bakanlı��ı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 4,9 milyon varil azalan petrol stoklarının, 19 Temmuz ile sona eren haftada 1,2 milyon varil daha azalacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,7 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 1,1 milyon varil artış olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %93,7 seviyesinden %93,2'ye ineceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.