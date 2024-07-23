SEC spot Ethereum ETF’lerinin alım satımına onay verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum ETF'lerinin alım satımını resmen onayladı. Bu onay, Amerikalıların 23 Temmuz'dan itibaren kullanımı kolay borsa yatırım fonları (ETF'ler) aracılığıyla Ethereum ticareti yapmasına olanak tanıyarak ikinci en büyük kripto para birimine erişimi genişletiyor.

Yaygın olarak beklenen bu hamle, bir dizi düzenleyici başvurunun ardından ve New York Borsası Arca'nın Pazartesi günü erken saatlerde Grayscale ve Bitwise Ethereum ETF'lerinin listelenmesini onayladığını duyurmasının ardından geldi.