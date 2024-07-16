Petrol fiyatları Çin’in talep görünümüne ilişkin endişelerle düşüyor

Brent ham petrolü %0,7 düşüşle varil başına 84,23 dolar olurken, WTI %0,8 düşüşle varil başına 81,27 dolara geriledi. Çin'in beklenenden zayıf ekonomik verileri ve Haziran ayındaki yumuşak petrol ithalatı piyasa duyarlılığı üzerinde baskı yaratırken, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından güçlenen dolar yatırımcı iştahını azalttı.
Powell'ın merkez bankasının enflasyonun %2'lik hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandığını söylemesinin ardından faiz indirimlerine dair artan iyimserlik kayıpları sınırladı.
"Powell'ın Pazartesi gecesi Washington'da yaptığı yorumlar beklenen şekilde güvercindi" değerlendirmesini yapan Peak Trading Research analistleri müşterilerine gönderdikleri bir notta,faiz indirimlerinin yaklaştığını belirttiler.