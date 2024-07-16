Çin varlıklarına Trump darbesi

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde geçen hafta bu ETF grubundan 229,4 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

KraneShares CSI China Internet fonu 122 milyon dolarlık çıkış yaşarken, onu 53,62 milyon dolar ile Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF'i ve 32,36 milyon dolar ile iShares China Large-Cap ETF'i izledi.

Geçen hafta açıklanan enflasyon, ticaret ve kredi verileri gibi temel ekonomik göstergelerin hepsi güveni olumsuz etkilerken, pazartesi günü açıklanan rakamlar da büyümenin beş çeyreğin en yavaş seviyesinde olduğunu ve konut fiyatlarının haziran ayında tekrar düştüğünü gösterdi.

Başarısız suikast girişiminin ardından Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilebileceği konusunda beklentilerin artması da tarifelerin yükseleceği ve ilişkilerin gerileceği endişelerini körükledi.

Trump daha önce Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 60 oranında yeni tarife getirmeyi değerlendirdiğini söylemişti. UBS Group AG'nin yeni araştırmasına göre, bu oranda yeni gümrük vergisi getirilmesi, Çin'in yıllık büyüme oranını yarıdan fazla azaltabilir.

Bu arada Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance de Fox News'a verdiği röportajda Çin'in ABD için en büyük tehdit olduğunu söyledi.