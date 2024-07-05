Petrol fiyatları son 2 ayın zirvesinde

Dün 87,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 azalarak 87,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,69 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, nisandan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Fiyatların artışında dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş yaşandığını gösteren verilerin ülkede talebin arttığına işaret etmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 200 bin varil düşüş kaydetti.