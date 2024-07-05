Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, 8 Temmuz'daki ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 7 yıl (2471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

9 Temmuz'daki ilk ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün düzenlenecek diğer ihalede 4 yıl (1582 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.