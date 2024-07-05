Çin MB elindeki tahvilleri satışa hazır hale getiriyor

Çin Merkez Bankası, elinde ödünç almak için yüz milyarlarca yuan değerinde tahvil bulunduğunu ve bunları piyasa koşullarına bağlı olarak satacağını söyledi.

Çin MB, orta ve uzun vadeli tahvilleri açık uçlu teminatsız olarak ödünç alacak ve tahvil borçlanmasına ilişkin birkaç büyük finans kuruluşu ile anlaşma imzaladığı için piyasa koşullarına bağlı olarak satacak.

CITIC Securities'in baş ekonomisti Ming Ming, "Merkez bankasının elindeki hazine tahvillerinin büyüklüğü yüz milyarlarca yuana ulaşırken, tek bir günlük yoğun satışın piyasa üzerinde önemli bir etkisi olacaktır" dedi.