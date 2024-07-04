Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,90 puan artışla 10.734,05 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 41,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.