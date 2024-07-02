Apara Piyasalar Morgan Stanley Trump'ın kazanma ihtimalini değerlendirdi
Giriş Tarihi: 2.7.2024 09:02

Morgan Stanley Trump'ın kazanma ihtimalini değerlendirdi

Morgan Stanley Trump’ın kazanma ihtimalini değerlendirdi

Morgan Stanley'e göre Trump'ın kazanması daha düşük kısa vadeli faiz, daha yüksek uzun vadeli faiz anlamına gelecek.

Joe Biden'ın geçen haftaki başkanlık tartışmasındaki felaket performansının ardından, Donald Trump'ın zafer kazanma olasılığı belirgin bir şekilde artmış görünüyor.

Peki Trump faiz oranları için ne anlama geliyor?

Morgan Stanley stratejistleri bunun muhtemelen daha düşük kısa vadeli faizler ve daha yüksek uzun vadeli faizler anlamına geleceğini söylüyor. Buna dikleşen verim eğrisi deniyor.

Analistler yaptıkları değerlendirmede, "Olasılıkların Başkan Trump lehine keskin bir şekilde değişmesi, eğri dikleştiricileri çekici kılan benzersiz bir katalizör olabilir" ifadelerini kullandılar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Morgan Stanley Trump'ın kazanma ihtimalini değerlendirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz