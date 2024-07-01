Petrol fiyatları jeopolitik gerginlik etkisiyle yükseldi

Cuma günü 87,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artarak 85,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, diğer para birimlerine karşı zayıflayan ABD doları ile Orta Doğu ve Rusya'da devam eden jeopolitik gerginlik etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolar endeksi yüzde 0,27 düşüşle 105,262 oldu.

Ülkede bu yıl faiz indirimine gidileceği beklentisi güç kazanırken, uzmanlar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme yönelik atacağı adımlara dair ipuçları edinmek için 2 Temmuz'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve 3 Temmuz'da Fed'in haziran toplantı tutanaklarını bekliyor.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değerini düşürerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceği öngörülüyor.

Orta Doğu'da süren çatışmalar ve Ukrayna-Rusya savaşının arz endişelerini artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam ediyor. Söz konusu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede küresel arzda aksama yaşanabileceği endişesini artırıyor.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı 2. yılını geride bırakırken, bölgede devam eden gerginlikler de piyasada arz endişelerini artırmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87 ile 87,98 dolar aralığının direnç, 85,04 ile 84,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.