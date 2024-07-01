Euro ABD doları karşısında değer kazandı

Fransa'da dün yapılan parlamento seçiminin ilk turunu Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcıların kazanması sonra merkez ve sol partilerin ikinci turda ittifak yapacakları beklentisi euroya ABD doları karşısında değer kazandırdı.

Marine Le Pen'in Ulusal Ralli partisinin seçimlerin ilk turunu bazı anketlerin gösterdiğinden daha az bir farkla kazandı yönündeki ilk sonuçlar da euronun güçlenmesine destek oldu.

Euro, bu sabah Asya'daki işlemlerde ABD doları karşısında %0,4'ün üzerinde artışla 1,07613'e kadar yükseldi yükselerek Salı gününden bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Fransa'da şimdi gözler, Ulusal Ralli'nin 7 Temmuz'daki ikinci tur oylamada, Ulusal Meclis'te yasaları daha kolay geçirmesini sağlayacak mutlak çoğunluğu elde etmek için yeterli desteği toplayıp toplayamayacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı Macron ve diğer muhalifleri şimdiden aşırı sağcı partiyi iktidardan uzak tutmak için strateji geliştirmeye başladılar ve herhangi bir ilerleme belirtisi muhtemelen bir yardım mitingi için durumu güçlendirecek.

Le Pen'in partisinin kazanımlarını azaltmak için ittifaklar kuruldukça euronun hafta boyunca güçlenmesini bekleyen Liberum Capital'in stratejibaşkanı Joachim Klement, "Şimdi önümüzde bir haftalık at pazarlığı var" dedi.