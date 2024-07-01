Asya borsaları pozitif seyrediyor

Analistler, küresel pay piyasalarında Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI haziranda 51,8 ile beklentileri aşarak yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'da ise imalat sanayi PMI aynı dönemde 50 ile tahminlerin altında kaldı.

Öte yandan, Japon yeni dolar karşısında 1986'dan bu yana en düşük seviyesinde seyretmeye devam ederken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) atacağı olası adımlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

Para piyasalarında BoJ'un bu yıl iki faiz indirimine gitme ihtimalinin fiyatlandığını anımsatan analistler, bankanın temmuz toplantısında yüzde 62 ihtimalle 10 baz puanlık artış yapacağının fiyatlandığını bildirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.606 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.804 puandan günü tamamlarken, Hong Kong'da ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 2.991 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükselişle 79.374 puanda bulunuyor.