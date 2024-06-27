Ons altın 2300 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor

"ALTIN 2.270 DOLAR SEVİYESİNE DOĞRU GERİLEYEBİLİR"

Analistler, bugün için destek seviyesi olarak 2286 doları işaret ediyorlar. İlk direnç ise 2313 dolarda.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "ABD dolarının yükselişi ve tahvil faizlerindeki artış, altın fiyatının akıntıya karşı yüzmesine neden oldu. Çekirdek PCE verisi finansal piyasaları Fed'in ilk faiz indiriminin ne zaman gerçekleşebileceği konusunda karamsarlığa iterse, altın 2.270 dolar seviyesine doğru gerileyebilir" dedi