Küresel piyasalar ABD verileri öncesi karışık seyrediyor

BRENT PETROL YATAY SEYİR İZLİYOR

Ayrıca dün Fed, stres testine tabi tuttuğu bankaların ciddi bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu bildirdi. Öte yandan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurmasının ardından dün Rivian'ın hisse fiyatı yüzde 23 değer kazancıyla günü tamamladı.

Alman Bosch'un ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool'u satın almayı değerlendirdiğine yönelik haber sonrasında da Whirlpool'un hisseleri yüzde 17 yükselirken, ABD'li teknoloji devi Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıktı. Şirketin hisseleri günü yüzde 4'e yakın artışla kapattı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puanlık yükselişle günü yüzde 4,32 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,34'te bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 106,1 seviyesinden tamamlayarak son 2 ayın en yüksek günlük kapanışını kaydeden dolar endeksi, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 105,9 seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybıyla günü 2 bin 298 dolardan kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 300 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,3 yükselişle 84,4 dolara çıkarken, bugün yatay bir seyir izliyor.

Öte yandan, bu yıl küresel pay piyasalarında görülen teknoloji rallisinin borsaların yükselişinde öncü rol oynadığını aktaran analistler, sektörde yükselişin sonuna yaklaşıldığına yönelik endişelerin sürdüğünü de dile getirdi.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,49, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün negatif seyir hakim olurken, bugün bölgede tüketici ve ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek.

Analistler, Fransa'da 30 Haziran'da düzenlenecek erken genel seçimde, aşırı sağın olası başarısına yönelik endişelerin devam ettiğini dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmelerinden bankanın faiz indirim hızına ilişkin sinyaller aranırken, dün açıklamalarda bulunan ECB Üyesi Martins Kazaks para politikasını gevşetirken acele etmeye gerek olmadığını söyledi.

ECB Başekonomisti Philip Lane de reel özel tüketimin salgın öncesinde yapılan tahminlerin gerisinde kalmayı sürdürdüğünü belirterek, "Enflasyonun gevşemesi halinde daha fazla faiz indirimi gelir" dedi

Öte yandan, dün Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in hisseleri, ABD merkezli elektrikli araç girişimi Rivian'a 5 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmasının ardından Volkswagen'in hisse fiyatı yüzde 1,64 düştü.

Uçak üreticisi Airbus'ın hisseleri, şirketin bu yıl için uçak teslimatları ve kazanç hedeflerini düşürmesiyle önceki gün yüzde 10'a yakın değer kaybetmesinden ardından dün de yaklaşık yüzde 3 geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.