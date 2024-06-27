Japonya gerileyen yene müdahale sinyali verdi

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Suzuki, "Döviz kurlarının istikrarlı bir şekilde hareket etmesi arzu edilen bir durumdur. Hızlı, tek taraflı hareketler istenmez. Özellikle de ekonomi üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyoruz. Hamleleri yüksek bir aciliyet duygusuyla izliyor, hamlelerin arkasındaki faktörleri analiz ediyor ve gerekli adımları atacağız" dedi.

Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi de düzenlediği basın toplantısında Tokyo'nun aşırı döviz hareketlerine karşı "uygun" önlemleri alacağını söyledi. Hayashi, Japon yeninin geldiği seviyeler ve yetkililerin müdahale edip etmeyeceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Mizuho Securities'in baş döviz stratejisti Masafumi Yamamoto bir araştırma notunda, "Bu noktada, yetkililer muhtemelen sadece hızdan değil seviyeden de endişelenmeye başlıyor. Müdahale etmezlerse, yenin 162'ye doğru kayma riski var" dedi.

Dün 160,87 ile 38 yılın zirvesini gören USD/JPY, şu sıralarda 160,43 seviyesinden işlem görüyor.