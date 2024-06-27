BOJ’dan tahvil alımı azaltımı için anket

'BOJ İDDİALARI DOĞRULADI'

BOJ önümüzdeki bir ila iki yıl içinde devasa tahvil alımlarını nasıl azaltmayı planladığına ilişkin ayrıntılara karar vermeden önce tahvil piyasası katılımcılarıyla toplantılar düzenleyeceğini duyurmuştu.

Kaynaklar, anketin bankalar, aracı kurumlar ve hayat sigortacıları da dahil olmak üzere piyasa katılımcılarına, azaltımın aralığı ve hızı konusundaki beklentilerini sorduğunu söyledi.

BOJ, planlanan azaltımların miktarı, hızı ve çerçevesi hakkında görüşlerini almak için yaklaşan toplantıların tüm katılımcılarıyla iletişime geçtiğini doğruladı.