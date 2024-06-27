Apara Piyasalar ABD verileri sonrası ons altın yükseldi
Giriş Tarihi: 27.6.2024 16:20 Son Güncelleme: 27.6.2024 16:20

ABD verileri sonrası ons altın yükseldi

ABD verileri sonrası ons altın yükseldi

Ons altın ABD'de bugün açıklanan verilerin ardından toparlanarak 2325,76 dolar seviyelerine ulaştı.

ABD'de bugün açıklanan dayanıklı mal, işsizlik sigortası ve ilk çeyrek GSYH nihai tahmini sonrasında ons altın 2325,76 dolara kadar toparlandı.

ABD KARIŞIK BİR GÖRÜNÜM ORTAYA KOYDU

Şu sıralarda ise yüzde 1,08'in üzerinde artışla 2323,07 dolardan işlem görüyor. ABD'de veriler karışık bir görünüm ortaya koydu. GSYH verisi beklentilere paralel gelirken, büyüme verisinin alt endekslerinde yer alan PCE ve çekirdek PCE ise beklentilerden yüksek çıktı. İşsizlik sigortası başvuruları ise beklentilerin altına indi.

Fed'in enflasyon için takip ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) ise yarın açıklanacak.

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ABD verileri sonrası ons altın yükseldi
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