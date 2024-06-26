Yabancıların hisse alımı 9 milyar dolara yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Haziran haftasında net 791,7 milyon dolarlık DİBS ve 12,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 439,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Böylece yurt dışında yerleşikler tarihte ilk kez 12 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer alırken, yabancıların DİBS stoku 11 milyar 235,7 milyon dolarla 13 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

7 Haziran haftasında yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 10 milyar 615,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Haziran itibarıyla 39 milyar 517,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku 14 Haziran'da 40 milyar 331,9 milyon dolara, ÖST stokları da 382,6 milyon dolardan 394,1 milyon dolara yükseldi.