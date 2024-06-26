Wall Streett dün karışık bir seyir izledi

DÜŞÜŞ SERİSİNİ SONLANDIRDI

Nvidia hisselerindeki sıçrama, teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ı yükselterek üç seanslık düşüş serisini sonlandırdı. Nasdaq Composite %1,26, S&P 500 %0,39 yükseldi ve Dow Jones Industrial Average %0,76 değer kaybetti.

Nvidia, sadece birkaç gün içinde yaklaşık 430 milyar dolar piyasa değeri kaybettikten sonra %6,8'lik bir sıçrama yaptı.

Bu arada, yeni veriler ABD'li tüketicilerin bu ay biraz daha az güven duyduğunu gösterdi. Conferans Board, tüketici güven endeksinin geçen ay ki 101,3 seviyesinden 100,4'e gerilediğini açıkladı.