Arz endişesi Brent petrolün fiyatını yükseltti

Dün 86,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artarak 84,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,35 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de artan talep beklentisi ve Orta Doğu'da süren gerginliğin küresel arzda aksamaya yol açabileceği endişesi etkili oldu.

ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 600 bin varil düşmesi bekleniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarına dair resmi verileri gün içinde açıklayacak. Stokların beklentiler doğrultusunda azalmasının, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam edeceği öngörülüyor.