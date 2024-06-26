API petrol stokları tahminlerin aksine artış gösterdi

STOKLAR ORTALAMANIN ALTINDA SEYREDİYOR

API, benzin stoklarında da iki haftalık düşüş sona erdi ve artış yaşandı; Bir önceki hafta 1,1 milyon varil gerileyen stoklar, 3,8 milyon varil yukarı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste dört hafta düşen artışını sonlandırdı. Önceki hafta 538 bin varil artan stoklar, geçen hafta 1,2 milyon varil geriledi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %8 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında bir haftalık aranın ardından yeniden sınırlı da olsa düşüş görüldü; Cushing petrol stokları 350 bin varil azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 2,5 milyon varil azalan petrol stoklarının, 21 Haziran ile sona eren haftada 2,3 milyon varil daha düşeceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,2 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,3 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %93,5 seviyesinde kalacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.