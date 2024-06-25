Bakır fiyatları doların desteğiyle istikrar kazandı

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge bakır, TSİ 1245'te %0,1 artışla metrik ton başına 9.673 $ seviyesindeydi. Spekülatif alımların fiyatları 20 Mayıs'ta 11.100 doların üzerine çıkarmasından bu yana %13 düştü.

Tüccarlar, diğer para birimlerine sahip olanlar için metalleri daha ucuz hale getiren daha yumuşak bir dolarla fonlar tarafından yapılan bazı alımların bakır fiyatlarını yükseltmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Ancak Çin'in imalat sektöründeki durgunluk ve bakır ile diğer endüstriyel metallere yönelik kırılgan talep nedeniyle fiyatların Çin'den yeni ekonomik veriler gelene kadar 9.500-9.900$ aralığında seyretmesi bekleniyor.

Bir metal tüccarı, "Çin hikayesi düşüş yönünde, Çin teşvikleri işe yaramıyor, yeterli değil ve emlak piyasası çok az iyileşme belirtisi gösteriyor," dedi. "Stoklar da hissiyat üzerinde baskı yaratıyor."