Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,63 puan artışla 10.772,99 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,00 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 3,35 ile tekstil deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın, banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.