Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,10 altında 8.231 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 artışla 33.449 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 değer kazancıyla 11.067 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 primle 7.642 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 1 yükselişle 1,0705 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta ABD ve Avrupa'da yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin bankanın izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla ipucu verebileceğini ifade ederek, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Avrupa'da açıklanan verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini ifade eden analistler, bölge genelinde seçim belirsizliklerinin piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Geçen hafta bölge merkez bankalarının faiz kararları farklılık gösterirken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) ise politika faizini ikinci kez 25 baz puan düşürerek yüzde 1,25'e çekerken, gelişmiş ülkeler arasındaki politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü konumunu korudu.

BoE'nin açıklamasında, üyelerin 7'sinin politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutma, 2'sinin 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürme yönünde oy kullandığı belirtildi.

Bankanın politika metninde, politika faizinin düşürülmeme kararının bazı üyeler için "iyi bir şekilde" dengeli olduğu belirtildi.

Bu gelişmelerle, daha fazla üyenin faiz indirimini destekleyebileceğine yönelik beklentilerin öne çıkmasıyla para piyasalarında bankanın eylülde ilk kez faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 89 ile fiyatlanırken, olası bir faiz indiriminin ardından BoE'nin aralıkta ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 88 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.