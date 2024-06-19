Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen altında 515 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 18.112 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.172 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.610 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 33.323 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 11.070 puanda bulunuyor.

Dün yatay bir seyir izleyerek günü 1,0740 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0730 seviyelerinde.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini ifade ederek, Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelerden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranacağını dile getirdi.

Dün ülkede açıklanan verilerin tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ettiğini belirten analistler, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğini söyledi.

Avrupa pay piyasalarının seçim belirsizliklerinin etkisiyle karışık seyrettiğini aktaran analistler, bugün İngiltere açıklanan enflasyon verilerine göre, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaştığı bildirdi.

Bugün, İngiltere'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,3 artışla tahminlerin altında kalırken, aynı dönemde yıllık bazda enflasyon yüzde 2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Böylece yıllık enflasyon son üç yılın en düşük noktasına ulaşırken, Temmuz 2021'den beri ilk kez enflasyon BoE'nin resmi enflasyon hedefiyle aynı seviyede kayıtlara geçti.

Analistler, bugün bölgede veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yarın BoE'nin açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.