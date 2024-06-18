Brent petrolde talep belirsizliği

PETROL ÜRETİMİ EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Çin'de petrol rafineri üretimi üst üste ikinci kez azalarak yılın en düşük seviyesine geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, petrol rafineri üretimi mayısta geçen yıla göre yüzde 1,8 düşüş kaydetti. Düşüşte, planlı bakım çalışmaları ve artan ham petrol maliyetlerinin işleme marjlarını baskılaması etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 85,16 ile 87,61 dolar aralığının direnç, 82,71 ile 80,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.