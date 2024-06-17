ECB Fransız tahvilleri konusunda aceleci değil

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fransız tahvillerinin kurtarılmasını görüşmek için onuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre ECB'nin Fransız tahvillerinin acil alımını görüşmek gibi bir planları yok ve aşırı sağcı bir hükümet ihtimalinden ürken yatırımcıları rahatlatmanın Fransız politikacılara düştüğünü düşünüyorlar.