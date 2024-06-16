Emtia piyasasında altın ve bakırdaki zirveler öne çıktı

DEĞERLİ METALLERDE GEÇEN AY ZİRVELER GÖRÜLDÜ

Geçen ay ons bazında altın yüzde 1,8, gümüş yüzde 15,7, platin yüzde 10,9 değer kazanırken, paladyum yüzde 4,2 değer kaybetti.

Mayıs ayında altının ons fiyatı, 2 bin 450,10 dolarla, tarihi zirveyi, gümüşün ons fiyatı ise 32,51 dolarla Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

ABD'nin petrol hariç ithalat fiyat endeksinin geçen ay son 16 ayın en büyük artışını kaydetmesinin ardından enflasyondan korunma aracı olarak artan talepten dolayı değerli metallerde sert yükselişler görüldü.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin devam etmesi ise özellikle altın ve gümüş fiyatlarının artışında etkili oldu.

Gümüş artan yatırımcı ilgisi ve arza ilişkin endişelerle yükseldi. Daha yavaş maden üretimi büyümesi ve güçlü endüstriyel talep, arzın talebin gerisinde kaldığını gösterirken, bu da gümüş piyasasında açığa neden olacağı endişelerini tetikledi.

Gümüş endüstriyel alanda genellikle otomobil, güneş paneli, mücevher ve elektronik imalatında kullanılıyor. Analistler, Çin'in, büyük miktarlarda üretmeye devam ettiği güneş panellerinde önemli bir malzeme olan gümüşün ithalatını artırabileceğine işaret etti.

Platinde ise bu yıl küresel çapta açık olacağına yönelik öngörüler, fiyatların yükselmesine neden oldu.

Londra merkezli çok uluslu özel kimyasallar ve sürdürülebilir teknolojiler şirketi Johnson Matthey, Rusya'dan yapılan platin sevkiyatlarının geçen yılın en yüksek seviyelerinden normale dönmesi ve ürüne olan endüstriyel talebin gücünü koruması nedeniyle platin piyasasının 2024'te son 10 yılın en büyük arz açığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Endüstriyel alanda paladyuma yatırım talebinin azalacağına yönelik tahminlerle paladyum fiyatları geriledi.