Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Çarşamba günü ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kalmıştı. Dün de ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile piyasa tahminlerin altında artış kaydetti.

Enflasyonun yavaşlamasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşunu koruması risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor.

Bununla birlikte, dün açıklanan ÜFE verilerinin beklenenden daha hızlı yavaşlamasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74'e, kasımda ise yüzde 86'ya çıktı.

Fed yetkililerinin projeksiyonları bu yıl için her ne kadar 1 faiz indirimi beklentisi olduğunu gösterse de, piyasalar olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 90 ile fiyatlıyor.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomi de yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23'e gerileyerek 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu sıralarda ise tahvilin getirisi yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor.

Dün yüzde 0,5 artışla günü 105,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, bugün de yükselişini sürdürerek 105,3'te seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybıyla 2 bin 304 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 306 dolardan alıcı buluyor.