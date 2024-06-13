Powell’dan dikkat çeken faiz açıklaması

"DAHA FAZLA İYİ VERİ GÖRMEMİZ GEREKECEK"

"Para politikasının yeterince kısıtlayıcı olup olmadığı sorusunu zaman içinde öğreneceğiz" diye konuşan Powell, "Ancak son basın toplantısında ve diğer yerlerde bahsettiğim nedenlerden ötürü, politikanın kısıtlayıcı olduğuna ve umduğumuz etkileri yarattığına dair kanıtların oldukça açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Faiz oranlarını düşürmek için "daha fazla iyi veri görmemiz gerekecek" diye konuşan Powell, yetkililerin enflasyonu modelleme konusundaki ihtiyatlılığının altını çizerek, bu faiz tahminlerinin altında yatan enflasyon tahminlerini iki kez "muhafazakar" olarak nitelendirdi.

Powell ve meslektaşları, politika duruşlarının düşündükleri kadar kısıtlayıcı olduğuna dair daha ikna edici kanıtlar olmadan faiz oranlarını düşürmek istemiyorlar - ancak bu kanıtları gördüklerinde, işsizlikte büyük bir artıştan kaçınmak için çok geç olacağından endişe ediyorlar.

Powell bu gizemi, geçen yıl göç ve işgücüne katılımdaki artışın talebi ve ekonominin daha fazla mal ve hizmet arz etme kabiliyetini nasıl artırdığına işaret ederek açıklamaya çalıştı.