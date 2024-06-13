Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece, ülkede enflasyon mayısta, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 ile tahminlerin altında arttı. Çekirdek enflasyon aylık bazda Ekim 2023, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Söz konusu verinin ardından Fed'in Eylül'de faiz indirimine başlama ihtimali artarken, dolar endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,3 seviyesine kadar geriledi. Değer kaybeden dolar karşısında emtia piyasası yükseliş eğiliminde bir seyir izlerken, altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 2 bin 338 dolara çıktı.

Bu gelişmeler sonrasında dün akşam Fed iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde, son aylarda FOMC tarafından belirlenen yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği aktarıldı. Fed, geçen ayki para politikası karar metninde yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığını belirtmişti.

Karar sonrası yayımlanan Fed'in gelecek dönemdeki projeksiyonuna ilişkin işaretler veren "nokta grafiği"'nde Fed'in bu yıl 3 faiz indirimine gitme ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Fed'in projeksiyonunda 4 üyenin bu yıl faiz indirimi beklemediği, 7 üyenin bir indirim, 8 üyenin 2 indirim beklediği görüldü. Bu yıl büyüme beklentisi ise yüzde 2,1'de, işsizlik oranı beklentisi yüzde 4'te kaldı.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini yineleyen Powell, bu yıl şu ana kadar verilerin kendilerine fazla güven vermediğini dile getirdi.

Powell, ekonominin güçlü kalması ve enflasyonun devam etmesi halinde politika faizini uygun olduğu sürece mevcut seviyesinde korumaya hazır olduklarını belirterek, iş gücü piyasasının beklenmedik bir şekilde zayıflaması veya enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi durumunda da yanıt vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerin ardından, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 66'ya, kasımda ise yüzde 98'e çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, enflasyonist baskıların daha da hafiflediğini gösteren verilerin ardından gün içinde yüzde 4,25 seviyelerine kadar gerilese de, Powell'ın açıklamalarının ardından günü 7 baz puanlık azalışla yüzde 4,33 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda, tahvilin getirisi yüzde 4,32'de bulunuyor.

Enflasyon verisi sonrası 104,3 seviyesine kadar düşen dolar endeksi, günü yüzde 0,6 azalışla 104,7'den kapatırken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,8 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 325 dolardan tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 gerileyerek 2 bin 310 dolardan alıcı buluyor.

Dün yüzde 0,3 azalışla günü 82,1 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen altından işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,53 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,85 artışla zirve seviyelerini yenilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Analistler, Almanya'da dün açıklanan TÜFE'nin beklentiler doğrultusunda artmasının ardından ABD'de enflasyon verilerinin yavaşlama sinyalleri vermesiyle artan risk iştahının Avrupa'ya taşındığını dile getirdi.

Almanya'da enflasyon mayısta tahminler paralelinde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,4 oldu.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi uygulanması kararı alındığını açıkladı.

Ayrıca, dün yüzde 0,6 artışla günü 1,0810 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0800 seviyesinde bulunuyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,42 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,43 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, yarın Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, Asya borsalarının Fed'in ardından yükselişle açıldığını ancak BoJ'un faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini dile getirerek, söz konusu durumun bölge borsalarının karışık bir seyir izlemesine neden olduğunu söyledi.

BoJ'un yarın faizi sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, Başkan Kazuo Ueda'nın yapacağı sözle yönlendirmelerden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Yurt içinde ise dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 10.165,52 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,2895'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3090 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: