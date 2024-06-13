Fed’in faiz indirimini ötelemesi petrol fiyatlarını geriletti

Fed'in olası bir faiz indirimini Aralık ayına ertelemesi bu sabah petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Daha yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomik büyümeyi azaltabileceği ve dolayısıyla petrol talebini sınırlayabileceği endişeleri fiyatları aşağı çekti.