Çin döviz piyasasında istikrara vurgu yaptı

VARLIK TAHSİSİ TEŞVİK EDİLECEK

Zhu, İdare'nin döviz durumlarının ve politika rezervlerinin izlenmesini güçlendireceğini ve yasadışı döviz faaliyetlerini ciddi bir şekilde çökerteceğini söyledi.

Çin'in döviz rezerv varlıklarının güvenliğini, likiditesini ve değerinin korunmasını sağlamak için çeşitlendirilmiş varlık tahsisini sürekli olarak teşvik edeceğini de sözlerine ekledi.