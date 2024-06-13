Apara Piyasalar Çin döviz piyasasında istikrara vurgu yaptı
Giriş Tarihi: 13.6.2024 08:50 Son Güncelleme: 13.6.2024 08:50

Çin döviz piyasasında istikrara vurgu yaptı

Çin döviz piyasasında istikrara vurgu yaptı

Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE) Başkanı Zhu Hexin, döviz piyasasının istikrarı kararlılıkla koruyacağını açıkladı.

Devlet Döviz İdaresi (SAFE) Başkanı Zhu Hexin Çin'in döviz piyasasının istikrarını ve ulusal ekonomik ve finansal güvenliği kararlılıkla koruyacağını söyledi.

VARLIK TAHSİSİ TEŞVİK EDİLECEK

Zhu, İdare'nin döviz durumlarının ve politika rezervlerinin izlenmesini güçlendireceğini ve yasadışı döviz faaliyetlerini ciddi bir şekilde çökerteceğini söyledi.

Çin'in döviz rezerv varlıklarının güvenliğini, likiditesini ve değerinin korunmasını sağlamak için çeşitlendirilmiş varlık tahsisini sürekli olarak teşvik edeceğini de sözlerine ekledi.

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Çin döviz piyasasında istikrara vurgu yaptı
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