API petrol stokları tahminlerin üzerinde azaldı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan stok verileri, analistlerin beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi. API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 7 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları, önceki hafta görülen 4,05 milyon varil artışın ardından 2,43 milyon varil düşüş gösterdi. Analistler stoklarda 1,75 milyon varil düşüş öngörüyorlardı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,3 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 370,5 milyon varille 2023 Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayındoa görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

API, benzin stoklarında da düşüş yaşandı; stoklar bir önceki hafta 4,03 milyon varil artış gösteren stoklar, 2,55 milyon varil aşağı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında seyrediyor.