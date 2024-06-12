AB’den Çin elektrikli araçlara tarife uygulaması

%15 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULUYOR

Rhodium Group analistlerine göre, bloğun en büyük ticaret ortağı olan Çin, 2023 yılında AB'ye 10 milyar Avroluk elektrikli otomobil ihraç ederek geçen yılki pazar payını ikiye katlayarak yüzde 8'e çıkardı.

Pekin, AB başkentlerinin çoğunluğunu, bloğun mevcut yüzde 10'luk vergilerinin üzerine eklenecek yeni tarifelere karşı çıkmaya ikna etmeye çalışırken misilleme yapacağı uyarısında bulundu. Pekin halihazırda Avrupa elektrikli araçlarına %15 gümrük vergisi uyguluyor.

Almanya, İsveç ve Macaristan Çin'in misillemesinden korktukları için bu hamleyi onaylamadıklarını açıkladılar. AB yetkilileri Berlin'in sübvansiyon karşıtı soruşturmadan vazgeçmesi için komisyon başkanlığına ikinci kez aday olan Ursula von der Leyen'e baskı yaptığını söylüyor.