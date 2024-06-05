Wall Street’in endeksleri 3 gündür yükseliyor

EN BÜYÜK DÖRT GÜNLÜK GETİRİ DÜŞÜŞÜ YAŞANDI

Ev inşaatçıları da düşük faizler nedeniyle yükselme eğiliminde, ancak grup Salı günü %1,2 düştü. Toll Brothers, PulteGroup ve Lennar da dahil olmak üzere en iyi performans gösteren birkaç ev inşaatçısı 50 günlük hareketli ortalamalarının altında.

Dow Jones Sanayi Endeksi %0,36 artışla 38711,29 puana yükselirken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,17 ve S&P 500 %0,15 değer kazandı.

Borsa kapandıktan hemen sonra, 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yaklaşık 7 baz puan düşüşle %4,33 civarında işlem gördü. Yatırımcıların tahvillere olan iştahı, son dört seansta getirileri düşürdü. Dow Jones Market Data'ya göre bu, Ocak sonu-1 Şubat'tan bu yana görülen en büyük dört günlük getiri düşüşü oldu.