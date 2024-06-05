Stratejistler ABD dolarının zayıflayacağına inanıyor

Reuters anketine katılan ve genellikle doların aşırı değerli olduğu konusunda hemfikir olan döviz stratejistlerine göre, doların yakın geçmişteki amansız gücü önümüzdeki 12 ay içinde küçük bir zayıflığa yol açacak.

Analistler aylardır doların zayıflamasının eli kulağında olduğunu tahmin ediyordu. Ancak dolar, bu yıl %2,9 artış gösteren dolar endeksi ile başlıca para birimlerinin çoğuna karşı hakimiyetini sürdürmeye devam etti.

Bu direncin büyük bir kısmı faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasından kaynaklanıyor. Yılın başında tahminciler ve finans piyasaları ABD Merkez Bankası'nın şimdiye kadar en az bir kez faiz indirimine gideceğini öngörmüştü.

Fed'in Eylül ayında gevşeme politikasına başlayacağını gösteren en son vadeli faiz oranları fiyatlamasıyla, 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 75 forex stratejisti arasında yapılan ankete katılan analistler, doların önümüzdeki aylarda bazı kazanımlarından vazgeçeceğini tahmin ediyor.

Pek çok şey, Fed'in tercih ettiği göstergeye göre %2,7 olan ABD enflasyonunun önümüzdeki birkaç ay içinde nasıl ilerleyeceğine bağlı.

Ayrı bir Reuters anketi, enflasyonun en azından 2025'in sonlarına kadar Fed'in %2,0 hedefinin üzerinde seyredeceğini göstererek, doların uzun bir süre daha güçlü kalması riskini ortaya koydu.