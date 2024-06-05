Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,67 puan ve yüzde 0,37 artarak 10.403,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,10 ile orman kağıt basım oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 azalışla 10.364,56 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.