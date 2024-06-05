Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 artışla 519 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 18.489 puan seviyesinde seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 8.253 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 primle 34.415 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,83 yükselişle 11.380 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 artışla 7.971,89 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0870 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere karşın karışık bir seyir izlenirken, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, dün ülkede açıklanan verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentileri desteklediğini, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin Bankanın gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 74'e, kasımda gitme ihtimali yüzde 91'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından aralıkta ikinci bir faiz indirimi yapılma ihtimali yüzde 75'e yükseldi.

Bugün Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu ile bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Avrupa genelinde açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin karışık sinyaller verdiğini ifade etti.

Mayısta imalat sanayi PMI İngiltere'de 51,2 ve Avro Bölgesi'nde 47,3 ile beklentilerin altında kalırken, Almanya'da 45,4 ile tahminlere paralel gerçekleşmişti.