Analistlerden ECB değerlendirmesi: Yeni soluk kazandıracak

"DİKKATLERİ ÇEKEBİLİR VE DUYARLILIĞI ARTIRABİLİR"

ECB, faiz oranlarını yeniden düşürmeye başlayarak konut piyasalarına, iş yatırımlarına ve tüketici harcamalarına yeni bir soluk getirecek.

Berenberg'in baş ekonomisti Holger Schmieding, "Düşük oranlar önemli. Finansal piyasalar bunun yaklaşmakta olduğunun farkında, ancak ECB'nin faizleri düşürmeye başladığı haberi hane halkı ve işletmelerin dikkatini çekebilir ve duyarlılığı artırabilir" dedi.

Schmieding, büyümedeki artışın büyük ölçüde Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgaliyle tetiklenen enerji ve gıda fiyatlarındaki şokun hafiflemesini ve küresel ticaretteki toparlanmayı yansıttığını söyledi.

Ancak faiz indirimi beklentisinin de ipotek ve kurumsal kredilerin maliyetini düşürmeye yardımcı olduğunu ifade eden Schmieding, "Bu durum konut piyasalarında dibe vurmaya, konut inşasında toparlanmaya yol açacak ve bu yıl beklediğimiz gibi yatırımların toparlanmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu.