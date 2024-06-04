Petrol fiyatları son 4 ayın en düşük seviyesinde

Dün 81,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 azalarak 77,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,31 dolardan alıcı buldu.

Şubattan bu yana en düşük seviyesine gerileyen petrol fiyatlarında, OPEC+ grubunun üretim kesintilerini eylülden itibaren kademeli olarak azaltacağını açıklaması ve dünyanın en büyük petrol tüketicilerinde ekonomik hareketliliğin zayıflaması etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, piyasa koşullarını değerlendirmek üzere pazar günü çevrim içi bir araya geldi.

Ülkeler, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü kesintileri Aralık 2025 sonuna kadar, Kasım 2023'te açıklanan günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintileri ise bu yıl eylül sonuna kadar uzatma kararı aldılar.